Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования войны между Россией и Украиной потребуются новые идеи и концепции, поскольку ранее предложенные варианты остаются неприемлемыми для Киева.

По его словам, все инициативы, обсуждавшиеся до настоящего времени, не получили поддержки украинской стороны, и сейчас вероятность их принятия стала еще ниже.

«Для достижения соглашения о прекращении войны на Украине потребуются новые идеи, поскольку выдвинутые до сих пор предложения были неприемлемы для Украины тогда, и, вероятно, сейчас они будут для нее еще менее приемлемы», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать поиску новых подходов к мирному урегулированию, если для этого будут созданы необходимые условия.

«Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия», — отметил он.

Рубио также заявил, что и Россия, и Украина должны иметь стимулы для прекращения конфликта.

По его словам, главная задача заключается в поиске такого варианта урегулирования, который смогут принять обе стороны.

«В этом и заключается сложность. Мы пытались и продолжим пытаться нащупать ту «золотую середину», которая даст результат», — подчеркнул глава Госдепартамента США.