Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования войны между Россией и Украиной потребуются новые идеи и концепции, поскольку ранее предложенные варианты остаются неприемлемыми для Киева.
По его словам, все инициативы, обсуждавшиеся до настоящего времени, не получили поддержки украинской стороны, и сейчас вероятность их принятия стала еще ниже.
«Для достижения соглашения о прекращении войны на Украине потребуются новые идеи, поскольку выдвинутые до сих пор предложения были неприемлемы для Украины тогда, и, вероятно, сейчас они будут для нее еще менее приемлемы», — заявил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать поиску новых подходов к мирному урегулированию, если для этого будут созданы необходимые условия.
«Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия», — отметил он.
Рубио также заявил, что и Россия, и Украина должны иметь стимулы для прекращения конфликта.
По его словам, главная задача заключается в поиске такого варианта урегулирования, который смогут принять обе стороны.
«В этом и заключается сложность. Мы пытались и продолжим пытаться нащупать ту «золотую середину», которая даст результат», — подчеркнул глава Госдепартамента США.