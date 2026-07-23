В Азербайджане продолжается подготовка к созданию совместного турецко-азербайджанского учреждения профессионального образования в Баку и Губе.

Об этом на пресс-конференции, посвящённой приёмной кампании и внедрению новых специальностей в системе профессионального образования, сообщил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы, передает АПА.

По его словам, на первом этапе в новом образовательном учреждении планируется открыть обучение по пяти специальностям.

Байрамлы добавил, что подготовительные работы по реализации проекта продолжаются.