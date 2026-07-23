ЕС вводит в действие «крупнейший» пакет санкций против России за четыре года, в список внесут 218 позиций. Под ограничения попадут НПЗ России и Беларуси, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси», — написала Каллас в соцсети Х.

По ее словам, Евросоюз также вводит санкции против 50 оборонных предприятий, в том числе производящих дальнобойные беспилотники.

Она добавила, что блок работает над дальнейшими санкционными мерами в отношении России.

«Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», — продолжила она.

Reuters сообщает, что также Московскую биржу включат в 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России.