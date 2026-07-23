Европейская комиссия оштрафовала Google на общую сумму 890 млн евро (1 млрд долларов) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (DMA).

Как сообщили в Еврокомиссии, первый штраф в размере 460 млн евро связан с тем, что Google предоставляла преимущество собственным сервисам в поисковой выдаче, продвигая их выше конкурентов в сферах онлайн-покупок, гостиниц, транспорта и спорта.

Второй штраф — 430 млн евро — касается магазина Google Play. Регулятор установил, что компания ограничивала разработчиков приложений в возможности информировать пользователей об альтернативных способах покупки цифровых товаров и услуг за пределами платформы.

Еврокомиссия обязала Google устранить выявленные нарушения в течение 60 дней. В противном случае компании могут грозить дополнительные штрафы в размере до 5% мирового годового оборота.

Ранее Суд ЕС оставил в силе штраф в размере 4,1 млрд евро, наложенный на Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке.