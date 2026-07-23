Нефтеперерабатывающие заводы США работают на пределе мощностей на фоне ограничения мировых поставок топлива из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, однако любой сбой может привести к тяжелым последствиям, пишет Financial Times.

По данным Управления энергетической информации (EIA), НПЗ по всей стране работают с загрузкой 96% от своих мощностей, а в регионах Среднего Запада и Скалистых гор — 100%.

Американские энергетические компании нарастили экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и авиакеросина, до рекордных уровней, после того как Иран перекрыл Ормузский пролив. Высокая загрузка нефтеперерабатывающих мощностей помогла обеспечить бесперебойные поставки на рынок и способствовала росту котировок таких компаний, как Valero и Marathon Petroleum: с начала года их акции подорожали почти вдвое.

Однако любой сбой — будь то поломка оборудования или стихийное бедствие, например ураган, — ударит по потребителям во всем мире, которые и так страдают от высоких цен на энергоносители, предупреждают аналитики.

«Рост экспорта из США помогает, но это лишь пластырь на серьезной огнестрельной ране», — отметил стратег Rabobank по энергетическому сектору Джо ДеЛаура. «Мы пытаемся компенсировать дефицит за счет работы на пределе возможностей, но это означает, что любая остановка НПЗ обернется крайне тяжелыми последствиями», — считает он.