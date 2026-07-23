В Азербайджане утверждены поправки в законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лицам».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующие поправки.

До настоящего времени статус вынужденного переселенца утрачивался в случае возвращения гражданина к прежнему месту жительства, предоставления ему на безвозмездной основе другого жилья установленной площади в том же регионе взамен утраченного, а также при обеспечении жильем по специальному решению государства.

Согласно внесенным изменениям, статус вынужденного переселенца будет утрачиваться и в том случае, если гражданин откажется от предложенного ему жилья.

Новый закон также предусматривает, что гражданам взамен прежнего жилья будет предоставляться другое жилое помещение установленной площади в том же регионе. Таким образом, предоставление нового жилья государством будет означать полное восстановление имущественных прав гражданина.