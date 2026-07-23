Российские ритейлеры одежды и обуви начали массовые распродажи со скидками от 30% до 90% на фоне снижения потребительского спроса и перехода покупателей к экономии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CMWP.

Среди брендов, объявивших масштабные скидки, — Gate31, Chois, Viva la Vika, Feelz и другие. Gate31 после убытка в 31 млн рублей за первый квартал запустил распродажу со скидкой 31%. Chois снизил цены на 30% и рассматривает возможность закрытия бизнеса, а Feelz предложил скидки до 90% из-за резкого падения продаж.

По данным аналитиков, причиной стали снижение покупательской активности, рост склонности россиян к сбережению и повышение НДС до 22%. Эксперты отмечают, что многие компании используют распродажи не только для стимулирования спроса, но и для быстрого привлечения средств, чтобы сократить долговую нагрузку. При этом число покупок одежды и обуви в России в первом полугодии сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.