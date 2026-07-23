США и Саудовская Аравия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго США.

Документ подписали министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. В американском ведомстве сделку назвали «многомиллиардным партнерством на десятилетия».

«Эти соглашения отражают общую приверженность наших двух стран укреплению американо-саудовских торговых отношений, обеспечению процветания внутри страны и безопасности наших союзников за рубежом», — отметил Райт.

Министерство энергетики Саудовской Аравии, в свою очередь, заявило, что договор среди прочего позволит стране диверсифицировать источники энергии и развивать передовые технологии.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, соглашение, известное как «соглашение 123», может открыть путь к развитию в Саудовской Аравии собственной программы обогащения урана после проведения совместного американо-саудовского исследования. Ожидается, что документ будет рассчитан на 30 лет и предусматривает участие американских компаний в реализации проектов.