В первом полугодии 2026 года в Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджана поступило 292 обращения, связанные с фактами домашнего насилия.

Согласно данным Государственного комитета статистики, среди обратившихся 230 женщин, 47 мужчин и 15 детей.

Как отметил пресс-секретарь комитета Теймур Марданоглу, большинство обращений касались случаев физического и психологического насилия. Также были зафиксированы факты экономического насилия.

В комитете подчеркнули, что каждое обращение было оперативно рассмотрено. Пострадавшим оказывали юридическую, психологическую и социальную помощь, а при необходимости принимались меры по обеспечению их защиты и безопасности. В зависимости от характера обращения комитет взаимодействовал с другими государственными органами для принятия необходимых мер.

В ведомстве также отметили, что борьба с домашним насилием включает не только правовые механизмы, но и профилактическую работу, раннее выявление подобных случаев и межведомственное сотрудничество.