Бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински этапируют в колонию Красноярского края. Его сын Мутвалы Шыхлински направлен в исправительную колонию № 53 в Верхотурье Свердловской области. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источники.

По данным издания, документы на этапирование были подписаны 17 июля. Вместе с Шахином Шыхлински в Красноярский край также отправили братьев Сафаровых.

Напомним, Шахина Шыхлински приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о причастности к организации покушения и убийства. Его сын получил восемь лет колонии общего режима.

Шыхлински были задержаны после скандальной операции российских силовиков против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Тогда в ходе рейдов погибли братья Зияддин и Хусейн Сафаровы, а несколько членов семьи Сафаровых и других представителей диаспоры были арестованы.

Позже против них возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти, а Шахину Шыхлински также предъявили обвинение в организации и покушении на организацию убийства.