В июне 2026 года цены в строительном секторе Азербайджана выросли всего на 0,1% по сравнению с маем, а с декабря 2025 года — на 6,7%.

Об этом сообщает Палата оценщиков Азербайджана.

Согласно строительному индексу, на рынке сохраняется ценовая стабильность. В палате отметили, что стоимость основных строительных материалов — цемента, бетона, арматуры, древесины и кровельных материалов — за месяц практически не изменилась. Нового роста цен на металлические изделия также не зафиксировано.

При этом с началом активного строительного сезона выросла стоимость некоторых видов работ. Наиболее заметно подорожали услуги по укладке кафеля — примерно на 12,5% по сравнению с маем. В остальных строительных специальностях уровень оплаты труда остался в целом стабильным.

Без существенных изменений сохранились и ставки аренды строительной техники, включая экскаваторы, автокраны и бетононасосы.

По оценке палаты, стабильные цены на материалы и технику позволили избежать заметного роста себестоимости новых строительных проектов, а сезонное повышение стоимости рабочей силы не оказало существенного влияния на общие расходы и цены на рынке недвижимости.

В организации прогнозируют, что при сохранении текущих экономических условий в третьем квартале 2026 года цены в строительном секторе останутся в целом стабильными. Возможны лишь незначительные изменения стоимости отдельных импортозависимых материалов.