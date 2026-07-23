Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки в порту Новороссийск. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве добавили, что погрузка на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске приостановлена «в целях обеспечения безопасности судов».

Власти находятся в постоянном взаимодействии с руководством КТК для возобновления экспорта нефти, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на этой и прошлой неделях Украина несколько дней подряд наносила удары по танкерам на терминале КТК в Новороссийске.