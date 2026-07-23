В Сюникской области стартовал армяно-иранский экспертный форум, сообщили в аппарате губернатора региона.

Официально заявленная цель мероприятия — «сближение подходов Еревана и Тегерана» и подготовка рекомендаций для государственных структур. Однако состав участников и выбранное место проведения позволяют предположить, что за нейтральными формулировками скрывается куда более предметная политическая повестка.

В форуме участвуют посол Ирана в Армении, генконсул в Кафане, представители IPIS, IRAS и Тегеранского университета. Армянскую сторону представляют губернатор Сюника Роберт Гукасян, а также эксперты APRI, Института Кавказа и центра «Орбели».

Подбор участников едва ли можно назвать случайным. Значительная часть армянских экспертов известна скептическим, а порой и откровенно негативным отношением к проекту TRIPP и дальнейшей нормализации отношений с Азербайджаном. Среди иранских участников также преобладают специалисты, систематически выступающие с критикой региональной политики Баку.

Не менее показательно, что форум проводится именно в Сюнике — на территории, через которую может пройти маршрут TRIPP. Фактически обсуждение организовано непосредственно в зоне, имеющей ключевое значение для разблокирования региональных коммуникаций.

С высокой долей вероятности в центре дискуссий находятся проекты TRIPP и TRIPP+, открытие транспортных маршрутов, усиление роли США в регионе и возможные изменения существующего баланса сил.

Таким образом, под вывеской экспертного диалога в Сюнике, по всей видимости, формируется общая армяно-иранская линия, направленная на политическое сдерживание «маршрута Трампа» и сохранение прежней конфигурации влияния на Южном Кавказе.