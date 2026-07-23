Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США подготовили несколько предложений по урегулированию войны, которые в ближайшее время могут быть вынесены на обсуждение.

По словам украинского лидера, уже на следующей неделе может состояться его визит в Соединенные Штаты, где он намерен обсудить эти инициативы с американской стороной. После этого, как отметил Зеленский, Вашингтон представит свои предложения и России.

Зеленский также подчеркнул, что предстоящая зима станет решающим периодом для развития ситуации. По его оценке, к этому времени Украина либо выйдет на переговоры с Россией, либо столкнется с новым витком эскалации боевых действий.