Азербайджан и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетике, а также в сфере управления водными и минеральными ресурсами, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

«На встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Яном Тяньфу были рассмотрены приоритетные направления азербайджано-китайского сотрудничества в области зеленой энергетики, ход реализации проектов по строительству солнечных и ветряных электростанций, участие в проектах государственно-частного партнерства, а также перспективы взаимодействия в области энергетики, управления водными и минеральными ресурсами», – написал министр.