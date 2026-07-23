Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский после отставки опубликовал фотографию с собакой. Фото он разместил в своем Telegram-канале.

«Уже можно…» – подписал публикацию Сырский.

На снимке Сырский, улыбаясь, сидит на диване и обнимает собаку породы, похожей на стаффордширского терьера. Животное держит в зубах игрушку в форме кости.

Это первая фотография Сырского вместе с его питомцем.

Александр Сырский был отправлен в отставку 21 июля на фоне политического кризиса и уличных протестов. Их причиной стал конфликт в украинском военном руководстве между ним и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Зеленский также сообщил, что вместе с новым главкомом была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.