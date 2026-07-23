Казахстан и Узбекистан подготовят конкретный план по увеличению объемов грузовых перевозок через порты Актау и Курык, сообщила пресс-служба правительства РК.

Премьер-министры двух стран Олжас Бектенов и Абдулла Арипов поручили разработать соответствующий документ.

Главы правительств посетили Актауский международный морской торговый порт, где ознакомились с его инфраструктурой и производственными возможностями.

Общая пропускная способность портов Актау и Курык составляет около 22 млн тонн грузов в год. В период с 2022 по 2025 год контейнерный транзит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору) через казахстанские порты вырос в 3,8 раза. В 2025 году объем обработки узбекских грузов через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%.

Бектенов заявил, что Казахстан готов наращивать транзит экспортных грузов Узбекистана и обеспечить странам Центральной Азии выход на рынки Кавказа, Турции и Европы.

АО «Казахстанские железные дороги» и АО «Узбекистон темир йуллари» поручено подготовить совместный план по увеличению объемов перевозок.