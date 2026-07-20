На авиарейсе Баку — Нахчыван — Баку внедрен новый цифровой сервис регистрации пассажиров.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно информации, пассажиры внутренних рейсов теперь могут подтверждать свою личность без предъявления физического документа.

Для граждан Азербайджана, путешествующих по маршруту Баку — Нахчыван — Баку, введен в эксплуатацию новый цифровой сервис регистрации, позволяющий использовать мобильное приложение mygov для подтверждения личности при регистрации на рейс.

В рамках нового сервиса пассажиру достаточно отсканировать QR-код, размещенный на стойке регистрации, с помощью приложения mygov. После ознакомления с перечнем передаваемых данных и подтверждения согласия в приложении информация, удостоверяющая личность пассажира, автоматически передается в систему регистрации, что делает процесс регистрации более быстрым, удобным и эффективным.

Сервис уже доступен в аэропортах Баку и Нахчывана, способствуя повышению эффективности процесса регистрации и созданию более комфортных условий обслуживания пассажиров. Данная инициатива является частью проектов по цифровой трансформации, направленных на расширение применения современных технологий в аэропортах и дальнейшее совершенствование качества обслуживания пассажиров.

Цифровой сервис регистрации носит альтернативный характер. При желании пассажиры по-прежнему могут пройти регистрацию в установленном порядке, предъявив физическое удостоверение личности.