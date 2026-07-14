Великобритания направит рекордные со времен окончания холодной войны £26 млрд ($34,8 млрд) на модернизацию трех военно-морских баз, говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Согласно планам британского правительства, в ближайшие 10 лет три ключевые военно-морские базы страны – Клайд, Девонпорт и Портсмут – получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру.

Кроме того, британское ведомство объявило о выделении более £240 млн по контрактам на поддержание боеготовности Королевских военно-воздушных сил. Ведомство также продлило на два года контракт с компанией Boeing Defence UK стоимостью £115,2 млн на техническое обслуживание девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, состоящих на вооружении королевских ВВС.

Самолеты базируются на авиабазе Лоссимут в Шотландии.