Президент Словакии Петер Пеллегрини поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за необычный прием во время своего официального визита в страну.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Пеллегрини, Ильхам Алиев лично сел за руль автомобиля, что не является обычной практикой для главы государства во время официальных визитов.

Президент Словакии отметил, что был искренне тронут этим жестом, подчеркнув, что он отражает теплоту двусторонних отношений, дружбу между народами, а также взаимное доверие и уважение, лежащие в основе партнерства двух стран.

«Искренне благодарю президента Алиева за этот запоминающийся знак гостеприимства», — написал Петер Пеллегрини.