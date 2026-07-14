Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России в республике Олега Озерова.

Об этом сообщил телеканал Pro TV.

«Послу была вручена нота протеста от молдавской стороны в связи с серьезным нарушением национального суверенитета и созданными рисками для безопасности граждан», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В материале уточняется, что российского дипломата вызвали в связи с имеющимися у Кишинева подозрениями в причастности Москвы к падению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Каушанского района.