В Иране усилившаяся волна национализма осложняет работу дипломатов и затрудняет переговоры с США о долгосрочном прекращении боевых действий и смягчении санкций.

После войны и гибели верховного лидера Али Хаменеи власти активно использовали патриотическую риторику для консолидации общества. Теперь консервативные депутаты, государственные СМИ и сторонники жесткой линии используют эти настроения, чтобы ограничить возможности переговорщиков идти на компромиссы с Вашингтоном.

Одним из главных камней преткновения остается Ормузский пролив. Хотя по предварительным договоренностям Иран должен был открыть его для международного судоходства в течение 30 дней, этого не произошло. Вместо этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжил атаки на суда и объявил пролив закрытым, заявляя, что Тегеран должен сохранить над ним полный контроль.

В ответ Дональд Трамп восстановил морскую блокаду иранских портов и приказал продолжить удары по Ирану. Попытки США и Катара возобновить переговоры также провалились.

По данным американских и посреднических источников, иранские дипломаты готовы искать компромисс, однако их действия сдерживает давление радикальных политических сил и общественных настроений. На похоронах Хаменеи звучали лозунги «Убить Трампа», а президента Масуда Пезешкиана встречали криками «Смерть предателям» и «Смерть нормализаторам».