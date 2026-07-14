Соединенные Штаты планируют наносить серьезные удары по Ирану в ближайшие дни. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы нанесем по ним очень серьезный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», – сказал он в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

При этом Трамп также допустил, что США, «вероятно, достаточно скоро» могут подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.

Американский лидер также отметил, «Соединенные Штаты могут ликвидировать представителей нынешних иранских властей». По его словам, руководство Ирана — это «сумасшедшие люди»

«Для них сделки заключаются, чтобы их нарушать. Они чрезвычайно ненадежные люди – и, откровенно говоря, если бы у них когда-нибудь появилось ядерное оружие, они использовали бы его в течение одного дня», – указал Трамп.