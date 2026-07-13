Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и нанесении американскими военными «оборонительных ударов» по его объектам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо главы государства.

«Президент Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу… президент написал, что 7 июля американские войска нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана», – пишет издание.