Вооруженные силы США нанесли удар по объекту обслуживания подводных лодок и кораблей в иранском порту Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Как уточнили в CENTCOM, удар был нанесен минувшей ночью с применением нескольких ударных надводных беспилотников Corsair.

При этом в командовании особо отметили, что американские военные впервые использовали морские беспилотники в ходе боевой операции.

«Удары снизили возможности Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство», – заявили в CENTCOM.