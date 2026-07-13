Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Международный уголовный суд (МУС) посягает на независимость Соединенных Штатов.

По словам Рубио, МУС представляет собой «глобальный трибунал, укомплектованный неизбранными глобалистскими бюрократами, которые утверждают, что их власть безгранична». Он также заявил, что суд намерен предпринять новые шаги против американской независимости, инициировав уголовное преследование сотрудников миграционных служб, военнослужащих США и других лиц.

«Если мы будем бездействовать, все эти люди окажутся во власти иностранных судей, находящихся за тысячи километров, подвергаясь риску судебного преследования или даже тюремного заключения за так называемые преступления по защите своей собственной страны», – подчеркнул Рубио.

Госсекретарь США также заявил, что Белый дом не намерен бездействовать, пока МУС пытается угрожать американскому народу. «Если они считают, что лишат нас суверенитета, мы покажем им всю суть американской решимости», – указал американский дипломат.

Какие именно меры в отношении МУС намерены принять Госдепартамент США и Белый дом, госсекретарь не уточнил.