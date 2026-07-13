Одним из центральных пунктов выступления президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме стало определение места и роли Азербайджана в системе международных политических и экономических отношений. Дело в том, что в последние годы вследствие радикальных геополитических изменений, вызванных победой в 44-дневной войне Азербайджан постепенно превратился в самостоятельный центр регионального влияния, способный воздействовать на процессы далеко за пределами непосредственного географического окружения.

Поэтому, особое значение в этом контексте имело высказывание главы государства о том, что Азербайджан «становится и даже уже стал средней державой». Президент отметил, что знаком с аналитическими материалами и экспертными оценками, в которых страна характеризуется именно таким образом. Тем самым данное понятие фактически вводится в официальный внешнеполитический дискурс и используется для обозначения нового места страны в системе региональных и международных отношений.

Понятие средней державы не связано исключительно с размером территории, численностью населения или объемом экономики. Как правило, к этой категории относят государства, которые, не являясь глобальными сверхдержавами, обладают достаточными экономическими, военными, дипломатическими и институциональными ресурсами, чтобы самостоятельно формировать региональную повестку, выступать посредниками, создавать международные коалиции и оказывать влияние на отдельные направления глобальной политики.

В применении к Азербайджану статус средней державы определяется совокупностью военно-политических, экономических, энергетических и дипломатических факторов. Страна выступает одним из ключевых поставщиков энергоресурсов на европейские и азиатские рынки, занимает стратегическое положение на пересечении основных евразийских транспортных коридоров, а после восстановления территориальной целостности существенно укрепила свои военно-политические позиции и стала одним из главных архитекторов новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе. Одновременно Баку проводит последовательную многовекторную внешнюю политику, поддерживая стратегические отношения с Турцией и государствами Центральной Азии, развивая сотрудничество с Россией, США, Европейским союзом, Китаем и другими мировыми центрами силы, сохраняя при этом высокий уровень внешнеполитической самостоятельности и стратегической автономии.

Вместе с тем определение Азербайджана как средней державы отражает стремление Баку закрепить новое положение страны в международной иерархии и добиться признания того, что Азербайджан уже не является объектом политики крупных государств, а выступает самостоятельным субъектом, способным влиять на решения этих государств в Южном Кавказе, Каспийском регионе и Центральной Азии.

В выступлении президента Алиева неоднократно проводилась мысль о том, что главным условием устойчивости государства является опора на собственные силы. По его словам, Азербайджан должен рассчитывать прежде всего на свое государство, внутреннее единство и собственные возможности. Этот тезис отражает фундаментальную установку азербайджанской внешней политики, согласно которым международные партнерства необходимы, однако они не должны превращаться в зависимость от внешних гарантий. Опыт карабахского конфликта, многолетнего бездействия международных организаций и избирательного применения норм международного права рассматривается руководством страны как доказательство ограниченной надежности внешних механизмов безопасности.

Наиболее ярким подтверждением того, что Азербайджан окончательно утвердился в статусе средней державы, стали заявления президента Ильхама Алиева по украинскому вопросу. Подтвердив поддержку территориальной целостности Украины, глава государства рекомендовал украинской стороне никогда не мириться с потерей контроля над своими территориями. Тем самым президент фактически представил опыт Азербайджана как пример того, что попыткам силового изменения международно признанных границ необходимо последовательно противостоять до полного восстановления территориальной целостности государства. Вместе с тем Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-российские отношения полностью нормализованы, продемонстрировав способность Баку одновременно отстаивать принципиальные позиции по вопросам международного права и поддерживать прагматичный политический диалог с Москвой.

Транспортная тематика стала одной из центральных в выступлении. Президент отметил, что Азербайджан на протяжении длительного времени последовательно занимался вопросами связанности и сумел эффективно использовать преимущества своего географического положения.

Азербайджан расположен в точке пересечения направлений Восток–Запад и Север–Юг. Однако географическое положение само по себе не гарантирует транзитной роли. Для превращения страны в транспортный узел потребовались масштабные инвестиции в железные дороги, автомагистрали, портовую инфраструктуру, судостроение, таможенные процедуры и международные соглашения.

В более широком плане Азербайджан стремится стать западными воротами Центральной Азии. Для центральноазиатских государств Баку предоставляет доступ к Турции, Черному морю и европейским рынкам без прохождения через российскую территорию. Для Европы Азербайджан становится входной точкой в Центральную Азию.

В оценке отношений с Европой президент провел различие между отдельными европейскими структурами и нынешним руководством Европейской комиссии. Если ранее взаимодействие зачастую строилось по модели, при которой европейские организации выступали в роли политического арбитра, оценивающего соответствие Азербайджана тем или иным стандартам, то сегодня Баку демонстрирует готовность вести диалог исключительно на основе равноправия и взаимного уважения интересов. Рост международного веса страны, ее значение для энергетической безопасности Европы, ключевая роль в развитии Среднего коридора и расширении связей ЕС с Центральной Азией существенно укрепили переговорные позиции Азербайджана. Тем самым Баку дает понять, что готов к конструктивному взаимодействию с европейскими институтами, однако отвергает отношения, основанные на политическом наставничестве, одностороннем давлении и применении двойных стандартов.

Не менее важным элементом новой международной роли Азербайджана становится его место в глобальной экономике. Сегодня страна уже не ограничивается функцией экспортера углеводородов. Азербайджан постепенно превращается в один из ключевых узлов евразийской логистики, обеспечивая взаимосвязь энергетических, транспортных и торговых потоков между Европой, Центральной Азией, Южным Кавказом и Ближним Востоком. В условиях продолжающейся трансформации мировой экономики, нарушения традиционных цепочек поставок и формирования новых маршрутов международной торговли значение Азербайджана определяется не столько масштабами собственной экономики, сколько его способностью обеспечивать устойчивость глобальных транспортных и энергетических коммуникаций. Именно эта функциональная роль превращает страну в одного из незаменимых участников формирующейся евразийской экономической архитектуры и существенно расширяет ее политическое влияние.

Таким образом, Азербайджан, завершив этап борьбы за восстановление территориальной целостности, переходит к новому этапу развития — закреплению своего международного статуса в качестве средней державы, обладающей собственной геополитической субъектностью и возрастающим влиянием в формирующейся архитектуре Евразии.