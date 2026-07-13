Развитие китайских вооружённых сил сегодня стало значительно более прозрачным для независимых аналитиков, чем во времена холодной войны. Как пишет Foreign Policy, благодаря открытым источникам информации (OSINT) специалисты могут получать сведения о новейших военных разработках КНР, в некоторых случаях даже больше, чем о современных американских проектах.

Поводом для новой волны обсуждений стало недавнее испытание Китаем баллистической ракеты подводного базирования. Аналитики открытых источников пытались определить, шла ли речь о ракете JL-2 или более современной JL-3, что, по мнению издания, демонстрирует высокий уровень доступности технической информации об армии Китая.

Как отмечает Foreign Policy, в отличие от эпохи холодной войны, когда советскую военную машину приходилось изучать практически вслепую, сегодня традиционную разведку активно дополняют данные из открытых источников (OSINT). Благодаря интернету и коммерческим спутниковым снимкам независимые аналитики могут отслеживать развитие китайских вооружённых сил.

Одним из таких случаев стало видео, случайно снятое автомобильным видеорегистратором, на котором, как утверждается, запечатлена посадка нового секретного китайского истребителя.

По оценке экспертов, сегодня о китайских истребителях нового поколения известно даже больше, чем об американском перспективном истребителе F-47, информация о котором остается крайне ограниченной.

Издание отмечает, что власти Китая нередко не препятствуют подобным утечкам, поскольку они способствуют укреплению международного имиджа страны и демонстрации её военного потенциала.

«Существенную роль в изучении китайской армии также играют спутниковые снимки. Благодаря им исследователи смогли отслеживать строительство авианосцев, ракетных шахт и нового крупного военного штаба Китая под Пекином», — пишет издание.