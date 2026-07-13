В Азербайджане подготовлены законодательные изменения, которые должны исключить повторную продажу одной и той же квартиры, сократить сроки государственной регистрации недвижимости и решить проблему незарегистрированных объектов.

Об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж, представляя законопроект.

По его словам, одним из ключевых нововведений станет механизм «гарантийной записи» для строящихся жилых домов. Покупатели смогут зарегистрировать свои права в государственном реестре сразу после заключения договора, не дожидаясь ввода здания в эксплуатацию. Поскольку на каждую квартиру будет оформляться только одна такая запись, повторная продажа одного объекта станет невозможной.

Захид Орудж отметил, что необходимость реформы подтверждают случаи мошенничества в строительной сфере: за последние годы к уголовной ответственности были привлечены руководители более 20 строительных компаний, а потерпевшими признаны свыше 5,2 тыс. граждан.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение срока государственной регистрации прав на недвижимость с 10 рабочих дней до одного. Также планируется объединить данные государственного кадастра и реестра недвижимости в единую систему.

Еще одной важной мерой станет создание правовой основы для регистрации домов, квартир и земельных участков, которые были выделены по решениям муниципалитетов, но до сих пор не прошли государственную регистрацию.

По мнению депутата, изменения ускорят переход к цифровой системе учета недвижимости, усилят защиту прав собственников и сделают рынок недвижимости более прозрачным.