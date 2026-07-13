Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Баку и Москвой полностью нормализованы, а двустороннее сотрудничество успешно развивается по широкому кругу направлений.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, Азербайджан высоко ценит отношения с Россией и положительно оценивает заявления российских официальных лиц о динамике двустороннего сотрудничества.

Президент отметил, что прежние сложности в отношениях остались позади, а взаимодействие между двумя странами охватывает как традиционные сферы, так и новые направления, включая торговлю и гуманитарное сотрудничество.

Говоря о ситуации на Южном Кавказе, Алиев подчеркнул, что регион кардинально изменился после Второй Карабахской войны и восстановления Азербайджаном своего суверенитета. По его словам, прежние подходы к восприятию Южного Кавказа уже не соответствуют нынешним реалиям.

Президент также заявил, что Азербайджан не позволил использовать себя в геополитических интригах против третьих стран и рассчитывает, что аналогичной политики будут придерживаться и соседние государства.