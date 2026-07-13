Президент Ильхам Алиев прибыл на IV Глобальный медиафорум в Шуше.

08:41 13–14 июля в Шуше пройдет IV Глобальный медиафорум на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия».

В мероприятии примут участие около 160 представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 53 стран, включая около 10 международных организаций, 30 информационных агентств и более 60 ведущих медиа.

В программе — панельные дискуссии о роли СМИ в укреплении мира, борьбе с дезинформацией, медиаэтике, искусственном интеллекте и восстановлении общественного доверия. Форум направлен на развитие международного сотрудничества и укрепление цифровой солидарности.

Открытие медиафорума с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире.

