Издание Axios рассказало о последних часах жизни американского сенатора Линдси Грэма. В субботу вечером он поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, сообщил о своей поездке в Украину и обсудил законопроект о новых санкциях против России.

Вскоре после разговора Грэм пожаловался на плохое самочувствие, однако решил обратиться за медицинской помощью лишь утром — после запланированного эфира на NBC.

«Я не могу сейчас умереть. Мне ещё нужно ввести санкции против России, уладить ситуацию с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения», — пошутил сенатор.

Через несколько часов он скончался.