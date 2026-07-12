Продолжающиеся удары Украины по российским НПЗ привели к резкому сокращению переработки нефти, дефициту топлива и росту цен, говорится в анализе польского Центра восточноевропейских исследований (OSW).

По данным аналитиков, российские власти уже ограничили продажу топлива примерно в половине регионов, увеличили импорт бензина из Беларуси и Индии, а также расширили меры господдержки отрасли.

Однако без прекращения ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре ситуация, как считают в OSW, будет лишь ухудшаться.