Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября текущего года, дата утверждена в окончательном порядке, сообщает газета The Times of Israel.

Точные сроки голосования были озвучены в ходе заседания комиссии по делам Кнессета. Дату огласил глава комиссии, парламентарий от правящей партии «Ликуд» Офир Кац.

Действующий, 25-й, созыв израильского парламента отработает свой мандат в полном объеме и будет распущен 17 июля. Таким образом, ранее обсуждавшийся вариант досрочного прекращения работы законодательного органа реализован не будет, несмотря на то что в мае этот процесс был запущен самой правящей коалицией, а предполагаемым временем проведения внеочередного голосования тогда называлась осень.

Для Израиля это беспрецедентное событие за последние почти четыре десятилетия: в последний раз весь срок полномочий без преждевременных выборов полностью отработал Кнессет 11-го созыва в период с 1984 по 1988 год, тогда как все последующие составы парламента прекращали свою деятельность досрочно.

Продолжительность полномочий Кнессета составляет четыре года. Еще в апреле 2023 года Центральная избирательная комиссия Израиля определила, что очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября 2026 года при условии, что парламент не будет распущен раньше установленного срока. Тем не менее предполагалось, что, по аналогии с многими предшествующими созывами, нынешний состав Кнессета прекратит работу до истечения мандата.