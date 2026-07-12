В результате вооруженного нападения на деревню Отукпо-Ноби в нигерийском штате Бенуэ погибли 10 человек, десятки получили ранения.

Daily Trust ссылается на официальные лица региона.

Согласнео информации, на место инцидента направлены силы безопасности и начато расследование.

В результате вооруженных нападений, организованных в прошлом месяце в штате членами банд, которые время от времени совершают набеги на населенные пункты, погибло около 40 человек.

Население Нигерии на протяжении долгого времени подвергается нападениям со стороны вооруженных банд, а также террористических организаций «Боко Харам» и западноафриканского крыла ИГ.