Для тушения лесных пожаров, вспыхнувших в турецких провинциях Мугла и Диярбакыр, проводится масштабная операция с воздуха и на земле.

Как сообщает агентство «Анадолу», в районе холма Хамурсуз в Мугле пожар охватил лесные и сельскохозяйственные угодья. На место происшествия были направлены пожарные бригады Регионального управления лесного хозяйства и муниципалитета.

Пожар, возникший вблизи села Чынаркёй района Чюнгюш в Диярбакыре, из-за сильного ветра распространился на лесной массив. К тушению привлечены 14 сотрудников лесного хозяйства, специальная техника, пожарные, силы жандармерии и местные жители.

В обоих регионах продолжаются работы по локализации огня. Причины возникновения пожаров устанавливаются.