Германия профинансирует поставку 50 000 ударных беспилотников для Украины, что является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западными странами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что заказ включает дроны Shrike крупного украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion, специализирующейся на оборонных технологиях, которое предназначено для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил наличие контракта, добавив, что его сумма составляет около 90 миллионов евро (103 миллиона долларов) и финансируется одной из европейских стран. Майер сообщил Reuters, что часть беспилотников уже была доставлена правительству Украины, а остальные должны быть отправлены в этом году.

Министерство обороны Германии отказалось от комментариев, сославшись на соображения оперативной безопасности.