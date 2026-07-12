Американская правозащитная организация PEN America опубликовала доклад, в котором говорится о растущей изоляции израильских и еврейских писателей в мировой литературной индустрии после событий 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. Авторы исследования утверждают, что многие литераторы сталкиваются с отказами издательств, отменой выступлений и негласным бойкотом из-за своей национальности, происхождения или взглядов.

В основу доклада легли интервью более чем с 30 писателями, литературными агентами, переводчиками и издателями. Многие собеседники рассказали, что редакторы перестали рассматривать произведения израильских авторов, а некоторых напрямую просили больше не присылать книги писателей из Израиля.

Литературный агент из Иерусалима Дебора Харрис сообщила, что с октября 2023 года ей не удалось продать в США ни одного художественного романа израильских авторов, хотя прежде ежегодно заключалось по пять-десять подобных сделок. По ее словам, редакторы признаются, что сейчас «не знают, как публиковать таких авторов».

Опрошенные PEN America писатели также рассказали о давлении со стороны агентов и издателей. Некоторым советовали убрать из рукописей еврейских персонажей или упоминания Израиля, поскольку такие книги, как утверждалось, «не будут продаваться». Другие сообщали о замене пиар-команд, отказавшихся работать с авторами из Израиля, а также о травле в социальных сетях и организованных кампаниях по массовому занижению рейтингов книг.

При этом PEN America подчеркивает, что защищает право людей выступать за культурные бойкоты как форму свободы выражения мнений, однако сама организация последовательно выступает против бойкотов литературы, искусства и академических институтов. По мнению PEN America, подобные меры ограничивают свободный обмен идеями и создают угрозу свободе слова независимо от политических взглядов авторов.