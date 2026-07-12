Только за последние два месяца в Турции блокировали доступ к 4 354 страницам в соцсетях, причастным к пропаганде идеологии террористических организаций, распространению дезинформации и психологическому давлению на общественность.

Об этом сообщил глава управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран.

Б.Дуран отметил, что террористические организации продолжают организованную, скоординированную и систематическую пропаганду с целью подрыва общественного порядка и национального единства Турции посредством манипуляций и дезинформации.

По его словам, весомая часть блокированных страниц в соцсетях, напрямую связана с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ).

«Виртуальное пространство является неотъемлемой частью национальной безопасности. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим террористическим организациям использовать соцсети и цифровые платформы для пропаганды, вербовки, финансирования, дезинформации и психологической войны», — подчеркнул он.

Представитель администрации турецкого лидера заверил, что угрозы нацбезопасности Турции будут и далее оперативно выявляться и предприниматься незамедлительные меры по их устранению.