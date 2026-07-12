Генеральный директор испытывающего трудности немецкого автомобильного концерна Volkswagen Оливер Блуме (Oliver Blume) намерен избежать закрытия производственных площадок. «Существуют гораздо более разумные решения, чем закрытие заводов», — заявил он в интервью газете Bild am Sonntag (BamS), опубликованном в воскресенье, 12 июля.

По словам Блуме, меры по экономии на немецких площадках уже приносят плоды: «Только за прошлый год нам удалось снизить себестоимость производства на наших немецких заводах в среднем на 20 процентов. Это значительный прогресс». Тем не менее следует и дальше сокращать издержки, указал глава Volkswagen.

В интервью BamS Блуме положительно отозвался о новой линейке электромобилей VW: «За первые четыре недели мы продали более 50 000 машин нашей новой линейки, включая модель ID. Polo. Мы — безусловный лидер на европейском рынке как в сегменте автомобилей с ДВС, так и в сегменте полностью электрических машин».

В то же время главе VW доставляет беспокойство текущая глобальная ситуация. «Условия, в которых мы работаем, еще никогда не были такими сложными и полными рисков, как сегодня», — пояснил он, перечислив такие факторы, как геополитическая напряженность, торговые барьеры, регуляторные требования, потрясения на рынках и жесткая конкуренция.

Двумя днями ранее на фоне значительного снижения продаж и прибыли крупнейшего в Европе автомобильного концерна руководство Volkswagen заявило о планах провести самую масштабную в его истории реструктуризацию. Было заявлено, что линейка моделей будет сокращена вдвое, а число комплектаций — на 75%, однако об увольнениях не сообщалось.

Руководство VW рассматривает возможность сокращения 100 000 рабочих мест по всему миру — это более 15% от общей численности персонала. Кроме того, по данным СМИ, к 2034 году предполагается закрыть четыре завода в Германии: предприятия VW в Ганновере, Эмдене и Цвиккау и завод Audi в Неккарзульме. В случае реализации этих планов сокращения окажутся значительно более масштабными, чем было согласовано в 2024 году между VW и профсоюзами. Это соглашение предусматривало сокращение более 35 000 рабочих мест в Германии к 2030 году.