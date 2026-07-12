Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по Украине, который пройдет в столице Франции Париже.

Об этом сообщил TRT Haber.

По данным телеканала, на саммите Фидан будет представлять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встреч в Париже министр обсудит ситуацию в Украине с партнерами.

Сообщается, что Х. Фидан вновь подтвердит поддержку Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также представит оценки Анкары относительно текущей ситуации на фронте в условиях российско-украинской войны и нынешнего этапа дипломатических усилий, направленных на ее завершение.

Ожидается, что Фидан подчеркнет готовность Турции вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров.

Министр также заявит, что сохранение мира и стабильности в Черном море имеет важное значение для Турции, и выразит готовность Анкары поддерживать усилия в этом направлении.