Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди отправится в Вашингтон 13 июля во главе официальной делегации. Об этом сообщил представитель иракского правительства Хайдер аль-Абуди на пресс-конференции в воскресенье.

«Соглашения, которые будут подписаны, будут включать несколько меморандумов о взаимопонимании в нефтегазовом секторе, поскольку Ирак готовится привлечь к сотрудничеству различные американские компании, которые придадут импульс увеличению мощностей по добыче нефти», — сказал он.

США, Ирак и Сирия готовятся объявить о планах по восстановлению исторического нефтепровода Киркук-Банияс, соединяющего нефтяные месторождения на севере Ирака со средиземноморским побережьем Сирии. Ряд медиа отмечали, что соглашение будет представлено во время визита премьера Ирака в Белый дом, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.