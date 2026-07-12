Российские военные поразили объекты топливной инфраструктуры, которая используются подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — рассказали в ведомстве.

По сообщениям Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотники, ракетными войсками и артиллерией. Целями также стали места хранения украинских дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации солдат ВСУ. Объекты были поражены в 158 районах страны.

Ранее в Минобороны сообщали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Целью ударов также стали морские суда.