Президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом был размещен рядом с жилыми домами.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я только что получил подробные доклады о ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара, вызванного российским ракетным ударом. Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в рамках уголовного расследования изучают все обстоятельства этой трагедии.

Сегодня генерал-майор СБУ Поклад представил первые результаты расследования, установив, кто и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил размещение складов с вооружением в Вишневом. Хотя и закон, и решение Ставки прямо запрещали это, все эти требования были нарушены. Ответственные должностные лица установлены, и позиция государства однозначна: каждый из них должен понести справедливую ответственность. Мы все понимаем, что такое военное время, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей.

Руководители двух государственных предприятий действовали с нарушением закона, решения Ставки и своих служебных обязанностей. Следствие также проверяет действия их заместителей, отвечавших за безопасность. Кроме того, будут изучены действия и решения других должностных лиц.

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами должна провести проверки и на других подобных предприятиях. Каждый руководитель предприятия обязан сделать все возможное, чтобы подобные трагедии больше не повторились. В Украине существуют специально определенные объекты для хранения вооружения и боеприпасов. Эти места созданы именно для того, чтобы они находились вдали от жилых районов.

Работы по восстановлению разрушенного должны идти быстрее, и это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы на уровне общин и регионов, однако ряд вопросов необходимо решать на уровне правительства. В ближайшее время будут приняты соответствующие решения.

Сегодня мы также очень подробно обсудили будущее «Укроборонпрома». Это крупная структура, объединяющая десятки предприятий, одно из которых разместило склад в Вишневом. Безусловно, необходимо усилить внутренний контроль в «Укроборонпроме» за деятельностью входящих в его состав предприятий и их руководителей», — написал Зеленский.