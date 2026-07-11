Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас, праздник для всего азербайджанского народа.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района, передает Азертадж.

«Сейчас не бывает ни одного месяца, чтобы бывшие переселенцы группами не возвращались на родные земли», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что последние пять-шесть лет азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.

«Мы продемонстрировали всему миру, что мы великий народ, верный традициям своих предков. Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу», — заявил президент.

Президент подчеркнул, что наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима.

Глава государства также отметил, что каждый его визит в Карабах и Восточный Зангезур вызывает чувство особой гордости.

«Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя это прекрасное развитие, я, конечно же, радуюсь всем сердцем. Еще раз убеждаюсь, какой мы великий народ, народ-созидатель. Хозяевами этих земель являемся мы, и весь мир теперь не просто знает, но и принимает это. Некоторые, даже если и не хотят, вынуждены принять это, потому что мы заставили их признать наши реалии», — добавил глава государства.