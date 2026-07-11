Из Армении поступают показательные новости. Представители американской инженерно-консалтинговой компании AECOM вновь посетили Армению для изучения местности в рамках реализации проекта TRIPP. «Команда AECOM и ее коллеги из армянского правительства обследовали территорию TRIPP для развития железнодорожной и другой инфраструктуры для содействия экономическому росту, улучшения транспортного сообщения и региональной интеграции», — говорится в заявлении посольства США в Ереване.

Подробностями американские дипломаты не делятся. Однако вопросы есть.

Напомним: проект TRIPP задуман прежде всего как создание надёжной сухопутной связи между Нахчываном и основной частью территории Азербайджана. И логичнее всего было бы рассматривать как его становой хребет старую железную дорогу – тот самый «Мегринский участок». Тем более что сохранились карты, а частично – даже оборудование. Он хоть и проходил по территории Армении, но считался частью Азербайджанской железной дороги. Более того, это железная дорога проходила вплотную к государственной границе СССР и Ирана, и здесь действовал режим пограничной зоны. То есть советские пограничники входили в поезда, проверяли документы пассажиров на предмет наличия разрешения посещать эту самую погранзону и т.д.

Более того, проект возобновления транспортного сообщения с Нахчываном содержался и в Трёхстороннем заявлении, принятом в ночь на 10 ноября 2020 года. И там было прописано, что безопасность этой дороги контролируют российские пограничники. ФСБ России даже объявила, что выделяют дополнительные силы для этого. Но тогда проект остался на бумаге.

И вот теперь визит представителей американской инженерной фирмы заставляет задавать вопросы: что происходит? Россия, напомним, по-прежнему контролирует границу Армении и Ирана и сохраняет там режим пограничной зоны. Более того, она не допустила в свою погранзону европейских наблюдателей – тех самых «любителей биноклей». К тому же к проекту TRIPP в Москве относятся весьма прохладно. Так как понимать в этом случае появление американских инженеров, которые обследуют местность?

Возможно, конечно, что с Россией удалось договориться. Ну тогда речь идёт о колоссальном политическом сдвиге. Получается, что Москва в самый острый период «игры в перетягивание Армении» все же допустила туда представителей США. Что уже само по себе сенсация. Тогда как Москва и Ереван до сих пор не договорились, будет ли подпадать железная дорога через Мегри под российское концессионное управление.

Теоретически можно предположить, что армянский участок TRIPP как бы отодвинули от границы. Но это, пардон, трудно себе представить на практике. Там согласованные маршруты. Более того, Азербайджан уже выполнил свою часть работ, и там точки входа и выхода как раз привязаны к старой дороге.

И что же? В Армении решили руками США строить участок дороги, который просто не стыкуется с азербайджанскими? Там позабыли взглянуть на карту? Или это очередная попытка Еревана изобразить активность, но в реальности просто сорвать проект?

В любом случае нужно следить за развитием событий. Судя по всему, оно принесёт ещё немало сюрпризов.