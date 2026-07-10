Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил Украины новой функциональной структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнобойного, фактически – глобального воздействия на Россию за эту войну. Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал. Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным», – сказал Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, не назвав фамилии.

Соответствующий указ № 593/2026 от 10 июля опубликован на сайте главы государства.

«С целью повышения эффективности дальних огневых ударов, снижения способности противника вести войну против Украины и подрыва его военного потенциала постановляю: Кабинету министров Украины, главнокомандующему ВСУ, Генеральному штабу ВСУ осуществить в установленном порядке меры по созданию в составе ВСУ новой функциональной структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия», – говорится в тексте документа.

Министру обороны Украины и главнокомандующему ВСУ поручено разработать и безотлагательно внести в установленном порядке на согласование кандидатуру для назначения на должность командующего силами дальнобойного (глобального) воздействия. Указ вступает в силу со дня его опубликования.