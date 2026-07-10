Иран и Соединенные Штаты могут провести на будущей неделе новый раунд переговоров, невзирая на возобновление боевых действий. Об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на неназванный источник, он пишет, что «следующий раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, пройдет на следующей неделе». Местом его проведения станет, «возможно, Швейцария», поясняется в публикации.

В ней также отмечается, что делегация Катара прибыла в пятницу в Иран, координируя действия с США, в попытке обеспечить деэскалацию нынешней напряженности.

«Ясно, что обе стороны хотят вернуться к меморандуму о взаимопонимании», — сказал в связи с этим Axios про Вашингтон и Тегеран дипломат, национальность и имя которого не уточняются.