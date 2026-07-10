Азербайджан окажет поддержку внедрению модели «ASAN xidmət» в Колумбии, а колумбийские государственные служащие примут участие в программах обмена опытом в сфере инноваций в государственных услугах.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на приеме по случаю Национального дня Колумбии.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Колумбией, основанные на взаимном доверии, продолжают динамично развиваться. Взаимные визиты и контакты придали дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и способствовали укреплению политического диалога.

Замминистра напомнил, что в апреле этого года состоялся шестой раунд межмидовских политических консультаций.

Рзаев также подчеркнул важную роль межпарламентского сотрудничества. По его словам, взаимодействие между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом Колумбии, а также деятельность парламентских групп дружбы в обеих странах способствуют углублению межпарламентского диалога и укреплению взаимопонимания.

Он добавил, что одним из важных направлений двусторонних отношений остается гуманитарное сотрудничество. Регулярно проводимые в Азербайджане и Колумбии культурные мероприятия и другие совместные инициативы помогают народам лучше узнать богатое культурное наследие друг друга и способствуют развитию межкультурного диалога.