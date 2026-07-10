В России часто обвиняют наше издание в том, что мы своими статьями якобы разжигаем межнациональную рознь, тогда как именно в правительственных кабинетах Москвы принимаются решения, которые попахивают шовинизмом и дискриминируют граждан России по национальному признаку, не говоря уже о том, что являются поводом для недовольства масс в регионах.

Но мы лишь указываем на эти факты, чем и вызываем негодование Москвы. Очевидно, в политических кругах России полагают, что «если не вмешательство во внутренние дела», как они выражаются, сами граждане регионов не в состоянии узреть в происходящем ущемление собственных прав.

Однако особенно сильно эта дискриминация стала проявляться после начала полномасштабного вторжения в Украину. Как уже ранее писал Minval Politika, как бы Минобороны России ни скрывало данные о количестве погибших в Украине, а кремлёвская пропаганда ни утверждала, что «большая часть людей с Кавказа воюет за великую единую страну, за историческую Россию, считая себя органической частью полиэтнического, поликультурного, мультирелигиозного исторического цивилизационного образования», факт остаётся фактом: Дагестан и в целом кавказские республики лидируют по количеству убитых в войне в Украине, равно как и по числу мобилизованных на фронт.

И, судя по тому, что происходит, эта любовь к «исторической России» и так называемое ощущение себя частью «цивилизованного образования» навязываются широким массам (низам общества) в одностороннем порядке. В кожаных креслах просторных кабинетов Кремля так не думают, там не знакомы со словосочетанием «справедливое распределение», да и мысли о Родине в этих стенах посещают «светлые головы» чиновников крайне редко. Единственное, что их заботит, — это цифры в денежном эквиваленте.

Но что-то длинным получилось вступление — сейчас вы сами всё поймёте.

Российские СМИ сообщают, что в связи с нехваткой бензина и дизельного топлива, сложившейся из-за ударов Украины по российским НПЗ, власти областей рекомендуют местным компаниям перевести сотрудников на удалённый режим работы. Жителей просят ограничить передвижение на личных автомобилях до отмены режима повышенной готовности, введённого в регионе 8 июля и действующего до особого распоряжения. Об этом говорится в постановлении регионального правительства Новосибирской области, опубликованного в пятницу, 10 июля.

Власти Томской области рекомендуют чиновникам чаще проводить совещания онлайн. В Иркутской области изучают возможность введения электронных очередей на АЗС, сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определённому времени и получить топливо», — указал он в Telegram.

В Иркутской области, Республике Алтай, Тверской, Владимирской, Тамбовской, Саратовской областях, Татарстане и Удмуртии введены жёсткие лимиты — в среднем от 20 до 30 литров бензина на один автомобиль в сутки. Продавать топливо в канистры на многих АЗС полностью запрещено.

Но такие порядки введены в тех областях, где бензин пока есть, хоть и в ограниченном количестве. А вот в некоторых регионах топлива нет. И вы, наверное, уже догадались, о каких регионах идёт речь.

Так, издание «Можем объяснить» изучило карту доступности топлива в российских регионах — сервис Т-Банка, основанный на анализе данных о транзакциях клиентов банка примерно на 20 тысячах АЗС по всей России.

На 9 июля оказалось, что в шести регионах РФ нет ни одной АЗС с доступным для населения бензином: в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Магаданской области и на Чукотке. Во многих регионах можно заправиться только в областных центрах.

На Северном Кавказе ситуация с топливом остаётся крайне напряжённой, а цены на бензин в ряде республик стали самыми высокими по всей стране. Регион столкнулся с двойным ударом: общероссийским сокращением производства на НПЗ и серьёзными логистическими задержками при доставке топлива по железной дороге на юг.

То есть в этом регионе влияние войны ощущается особенно сильно: и с точки зрения мобилизации и человеческих потерь, и с точки зрения неудобств и кризиса, вызванных политикой Кремля.